Циклон теряет активность. Погода порадует жителей столицы

Циклон, который принес в столицу ураган и холодный воздух, начинает терять активность. Он смещается на верхнюю Волгу и север Предуралья, сообщают синоптики.

Это значит, что ветер будет ослабевать, а температура — расти и возвращаться в климатическую норму. Как сообщают специалисты из центра погоды «Фобос», прохладно будет только в понедельник и вторник. При этом температурный фон пока останется на четыре-пять градусов ниже нормальных значений.

23 апреля в столице будет облачно, но осадков не ожидается. В некоторых районах даже выглянет солнце. Максимальная дневная температура составит шесть градусов выше нуля. Скорость северного ветра составит около семи метров в секунду.

Характер погоды сохранится и вечером, однако столбики термометров опустятся до трех градусов тепла. Ночью же возможны заморозки с минусовыми значениями — до минус двух градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

В выходные в столице прошел настоящий ураган. На метеостанции во Внукове зафиксировали скорость ветра в 30 метров в секунду. Порывы повалили 900 деревьев и повредили кровли 30 зданий. В Москве пострадали 17 человек, одна девочка погибла.

Во время разгула стихии были закрыты городские парки, а экстренные службы работали в режиме повышенной готовности. За 22 апреля в столице распилили и вывезли все упавшие деревья.

Кроме того, в городе состоялось рекордное похолодание. В воскресенье воздух прогрелся только до 3,2 градуса. Это на семь градусов ниже среднесуточной нормы для 22 апреля.