Проект продления салатовой ветки метро до района Северный могут утвердить в 2019 г.

Проект планировки территории (ППТ) для продления Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена до района Северный в СВАО могут утвердить в 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Продление Люблинско-Дмитровской линии метрополитена предусматривается от станции «Лианозово», линия проходит под территорией района Лианозово, пересекает МКАД и выходит на территорию района Северный. Протяженность участка составит 3 км, количество станций — одна. В настоящий момент ведется разработка ППТ. Планируемый срок утверждения 2019 г.», — сказала Ю. Княжевская.

Как отметили в Москомархитектуре, станцию с условным названием «Физтех» предполагается разместить на территории района Северный вдоль Дмитровского шоссе вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института.

«В настоящее время численность населения района Северный СВАО составляет 32,8 тыс. человек, количество работающих 14,4 тыс. человек. К расчетному сроку проектная численность населения с учетом новых застраиваемых кварталов возрастет до 78,5 тыс. человек, количество работающих включая студентов и преподавателей нового комплекса «Физтех» увеличится до 53 тыс. человек», — добавила Ю. Княжевская.