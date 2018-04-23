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Иностранцы смогут арендовать автомобили каршеринга
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Иностранцы смогут арендовать автомобили каршеринга в Москве 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Иностранные туристы смогут в Москве арендовать автомобили с помощью городского каршеринга в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.
Как сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, туристы смогут арендовать транспорт и добраться до нужного им места — стадионов или достопримечательностей Москвы.
Для дополнительного удобства сервисы переведут на английский язык.
Ранее Ликсутов отметил, что Москва стала одним из лидеров по использованию каршеринга в Европе.
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