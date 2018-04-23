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Депутат Мосгордумы предложил ввести штрафы на езду на самокате по платформам станций метро
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Депутат Мосгордумы предложил ввести штрафы на езду на самокате по платформам станций метро 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Депутат Мосгордумы, заместитель председателя комиссии по безопасности Андрей Шибаев предложил ввести штрафы за передвижение на самокате и роликах по платформам на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Я с пониманием отношусь к людям, которые используют самокат в качестве средства передвижения. Но хочется отметить, что стоит соблюдать установленные правила проезда в метрополитене. Гражданин, когда покупает билет в метро, соглашается с правилами проезда, а езда на самокатах в метро запрещена. Удобства одних граждан создают дискомфорт большинству пассажиров метрополитена. При перевозке самоката в метро необходимо следить, чтобы он не доставлял неудобств окружающим. В связи с этим мне кажется, что стоит предусмотреть штрафные санкции за нарушение правил пользования Московским метрополитеном в случаях передвижения по территории станций метро и МЦК на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других спортивных транспортных средствах», — сказал А. Шибаев.
Сумма такого штрафа, по словам депутата, должна обсуждаться с экспертами.
Ранее А. Шибаев предлагал запустить на эскалаторах в метро звуковое объявление с просьбой не передвигаться по платформам станций метро на самокатах.
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