Депутат Мосгордумы предложил ввести штрафы на езду на самокате по платформам станций метро

«Я с пониманием отношусь к людям, которые используют самокат в качестве средства передвижения. Но хочется отметить, что стоит соблюдать установленные правила проезда в метрополитене. Гражданин, когда покупает билет в метро, соглашается с правилами проезда, а езда на самокатах в метро запрещена. Удобства одних граждан создают дискомфорт большинству пассажиров метрополитена. При перевозке самоката в метро необходимо следить, чтобы он не доставлял неудобств окружающим. В связи с этим мне кажется, что стоит предусмотреть штрафные санкции за нарушение правил пользования Московским метрополитеном в случаях передвижения по территории станций метро и МЦК на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других спортивных транспортных средствах», — сказал А. Шибаев.

Сумма такого штрафа, по словам депутата, должна обсуждаться с экспертами.

Ранее А. Шибаев предлагал запустить на эскалаторах в метро звуковое объявление с просьбой не передвигаться по платформам станций метро на самокатах.