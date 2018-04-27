Пробки достигли шести баллов

Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов

Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки»

Так, на МКАД образовались заторы на северо-западе и Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, на МКАД есть затруднения в районе Мякинино, Кунцево, Можайский, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное и Симферопольском шоссе, М4, Каширском шоссе, на МКАД в районе Капотни, рынка «Садовод», Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Восточное Измалово, Лосиноостровский.

В черте города есть затруднения на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, ул. Большая Академическая, Ленинградском шоссе, Можайском шоссе, Рублевское шоссе, Аминьевское шоссе, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, Севастопольском проспекте, Каширском шоссе, проспект Андропова, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская.

Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Хамовники, Даниловский, Южнопортовый,

В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, ул. Балчуг, ул. Пятницкая, Котельнической, Софийской и Серебрянической набережных, Лубянской площади.

По прогнозам сервиса, шестибалльная загруженность на дорогах сохранится минимум до 14:00.