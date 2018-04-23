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Температура воздуха в воскресенье была на 7 градусов ниже нормы
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Температура воздуха в воскресенье была на 7 градусов ниже нормы 

Вечерняя Москва 12 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
А начало новой недели порадует жителей столичного региона.
В воскресенье, 22 апреля, максимальная температура воздуха в столице была на 7 градусов ниже суточной нормы для этого дня. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в Москве в ночь с 21 на 22 апреля составила 1,9 градуса. По области самая низкая температура наблюдалась в Дмитрове, там столбики термометров опустились до минус 0,1 градуса.
Днем в воскресенье столичный воздух прогрелся до 3,2 градусов. По области температурный максимум был отмечен в Наро-Фоминске — шесть градусов тепла.
Отмечается, что климатическая норма среднесуточной температуры для 22 апреля в Москве составляет 7,7 градусов. Рекордные за последние 68 лет заморозки до минус 4,3 градуса 22 апреля в Москве были зафиксированы в 1959 году.
Начало новой недели порадует жителей столичного региона. В понедельник, 23 апреля, после неблагоприятных погодных условий из-за облаков выглянет солнце. Воздух в Москве прогреется до плюс 6-9 градусов, по области столбик термометра может подняться до 10 градусов тепла.
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