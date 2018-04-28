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Напольная навигация появилась на станции Московского центрального кольца
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Напольная навигация появилась на станции Московского центрального кольца 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Напольную навигацию желтого цвета нанесли на станции «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца, она предназначена для помощи пассажирам при посадке и высадке из поездов «Ласточка», сообщается в группе МЦК в соцсети «ВКонтакте».
«На транспортно-пересадочном узле «Площадь Гагарина» нанесли первую в истории МЦК напольную навигацию на платформе. Да, пока на одной, но в одну из ближайших ночей планируем нанести разметку на второй. Делаем это ночью, чтобы не создавать неудобств пассажирам», — говорится в сообщении.
Навигация состоит из полосы безопасности — линии, за которую нельзя заступать, — и указателей, обозначающих место открытия и закрытия дверей. Это должно помочь пассажирам при посадке и высадке из «Ласточек».
«ТПУ «Площадь Гагарина» — пилотная площадка. Мы оценим эффективность новой навигации, в том числе по отзывам пассажиров, и, если разметка себя оправдает, разместим на других платформах. Это абсолютно новый формат навигации на железной дороге, примененный впервые. Потребуется немного времени, чтобы на 100% синхронизировать остановку вагона с разметкой», — отмечается в материале.
«Площадь Гагарина» — самый популярный ТПУ с самым большим пассажиропотоком. 27 апреля им воспользовались 40 тысяч пассажиров. Для сравнения — на втором месте «Ботанический Сад» с пассажиропотоком в 28 тысяч человек.
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