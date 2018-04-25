Интервал движения поездов на Московском центральном кольце сократят

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце сократят в дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018. Как сообщается в официальном сообществе МЦК в соцсети «Вконтакте», график движения «Ласточек» на время мундиаля сейчас разрабатывается. Интервал движения поездов на МЦК постоянно сокращается с момента запуска. К сентябрю этого года интервал составит 4 минуты. Ранее сообщалось, что в течение года на 55 станциях МЦК заработают более 400 вендинговых аппаратов с едой, напитками и товарами повседневного спроса. Сейчас в метро уже доступно более 190 автоматов на 22 станциях.