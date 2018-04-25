Ещё
Интервал движения поездов на Московском центральном кольце сократят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце сократят 

Авторадио 15 минут назад
Фото: На Пресне
Интервал движения поездов на Московском центральном кольце сократят в дни матчей Чемпионата мира по футболу 2018. Как сообщается в официальном сообществе МЦК в соцсети «Вконтакте», график движения «Ласточек» на время мундиаля сейчас разрабатывается. Интервал движения поездов на МЦК постоянно сокращается с момента запуска. К сентябрю этого года интервал составит 4 минуты. Ранее сообщалось, что в течение года на 55 станциях МЦК заработают более 400 вендинговых аппаратов с едой, напитками и товарами повседневного спроса. Сейчас в метро уже доступно более 190 автоматов на 22 станциях.
Авторадио: последние новости
В Москве будет запрещена продажа алкоголя за несколько дней до начала ЧМ Дожди вернутся в Москву в середине недели В поликлиниках Москвы стартовал пилотный проект по внедрению телемедицины
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах271
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста47
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру322
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта43
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение