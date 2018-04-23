График движения поездов на Московских центральных диаметрах синхронизируют с метро

Составы будут ходить с 05:30 до 01:00, как и в столичной подземке.

Дневной технологический перерыв, который обычно делают на железной дороге, перенесут на ночные часы, чтобы движение составов оставалось непрерывным в дневное время. Сейчас окно днем длится около двух часов.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути на железной дороге. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут.

Ранее сообщалось, что на первом этапе запуска пассажиров будут перевозить обычные электрички. Затем на МЦД появятся современные поезда «Иволга» с широкими проходами, зарядками для гаджетов, системами климатконтроля и другими элементами комфорта и безопасности.