Москвичи смогут познакомиться с графиком отключения воды летом

Москвичи смогут узнать точную дату отключения и включения горячей воды в любом из домов столицы на портале mos.ru . Об этом стало известно 23 апреля.

Необходимую информацию можно найти в разделе «Инструкции» в категории «Дом и двор». Там размещен График отключения горячей воды в Москве . Весь список листать не придется: достаточно ввести свой адрес в поиск.

На официальном сайте мэра и Правительства Москвы уточнили, что информация доступна без регистрации на портале.

Напомним, в столице плановое отключение горячей воды осуществляется с мая по август. Профилактические работы проводят не дольше десяти дней.