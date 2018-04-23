Москвичи смогут познакомиться с графиком отключения воды летом 

Москвичи смогут узнать точную дату отключения и включения горячей воды в любом из домов столицы на портале mos.ru. Об этом стало известно 23 апреля.
Необходимую информацию можно найти в разделе «Инструкции» в категории «Дом и двор». Там размещен График отключения горячей воды в Москве. Весь список листать не придется: достаточно ввести свой адрес в поиск.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы уточнили, что информация доступна без регистрации на портале.
Напомним, в столице плановое отключение горячей воды осуществляется с мая по август. Профилактические работы проводят не дольше десяти дней.