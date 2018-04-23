Наряды ведомственной охраны на ж/д мостах и тоннелях в Москве будут усилены во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу 2018 г. будут усилены наряды ведомственной охраны на столичных железнодорожных мостах и виадуках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» Сергей Медведев.

«На период чемпионата мира по футболу 2018 г. мы вводим особый режим работы на наших объектах. Прежде всего, это железнодорожные сооружения особой важности, к которым относится, к примеру, Гагаринский тоннель, а также другие мосты и тоннели. Будут усилены наряды в парках станций, где принимают опасные грузы», — отметил С. Медведев.