Наряды ведомственной охраны на ж/д мостах и тоннелях в Москве будут усилены во время ЧМ-2018 

Во время чемпионата мира по футболу 2018 г. будут усилены наряды ведомственной охраны на столичных железнодорожных мостах и виадуках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» Сергей Медведев.
«На период чемпионата мира по футболу 2018 г. мы вводим особый режим работы на наших объектах. Прежде всего, это железнодорожные сооружения особой важности, к которым относится, к примеру, Гагаринский тоннель, а также другие мосты и тоннели. Будут усилены наряды в парках станций, где принимают опасные грузы», — отметил С. Медведев.
Он уточнил, что защита будет усилена на объектах транспортной инфраструктуры, которые обеспечивают бесперебойность работы железнодорожного транспорта — таких, как посты электрической централизации (помещение на железнодорожном транспорте в котором располагается комплекс технических средств для управления движением поездов — прим. Агентства «Москва»).