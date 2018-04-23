Похоже на лето: синоптики рассказали, какие дни недели в Ростове будут самыми жаркими

В Ростове рабочая неделя будет теплой, иногда — облачной. Сегодня, в понедельник, в донской столице днем 16 градусов тепла. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 24 апреля, малооблачно, днем +15 градусов, без осадков.

В среду, 25 апреля, небольшой дождь, облачно с прояснениями, +19 градусов днем.

— В четверг, 26 апреля, в Ростове будет ясно, температура воздуха днем достигнет 22 градусов тепла, — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

А пятница и суббота станут самыми жаркими днями недели. Днем в Ростове 27 и 28 апреля будет ясно, без осадков, +25 градусов.

В воскресенье также солнечно, температура днем +23 градуса.