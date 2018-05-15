Василий Рябов и Василий Зверев: во Владивостоке появились новые улицы

14 мая на заседании комиссии по городской топонимике во Владивостоке было принято решение переименовать две улицы Владивостока.

«Улица, которая расположена в пригороде Владивостока по соседству с улицей Левитана, Саврасова и Васнецова будет носить имя Федора Рокотова , а в микрорайоне Зелёный угол появится Зелёный Бульвар. Территория садоводческого некоммерческого товарищества ДЭПСС в посёлке Трудовое обзавелась улицами Былинная, Благодатная, Заветная и Булатная», — сообщили в управлении культуры администрации города Владивостока.

Две новые улицы, посвящённые тематике русского-японской войны 1904-1905 годов, появились по соседству с улицей Порт-Артурской. Они будут носить гордое название Василия Рябова и Василия Зверева. Василий Зверев.

Остановка, которую все привыкли называть «Театр оперы и балета» отныне будет иметь высокое название «Мариинский театр. Приморская сцена».

Напомним, что данные изменения направление на привлечение общества к отечественной истории и поднятии авторитета среди молодёжи города и края.