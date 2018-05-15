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Улицы Владивостока получили новые названия
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Улицы Владивостока получили новые названия 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несколько улиц и одну остановку общественного транспорта переименовали в столице Приморья. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу администрации Владивостока.
Члены комиссии по городской топонимике решили переименовать улицы на заседании, которое 14 мая провел заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко. Сотрудники управления культуры городской администрации предварительно изучили архивы, документы по топонимике Владивостока и проанализировали актуальность действующих названий.
Специальным постановлением за четырьмя улицами СНТ «ДЭПСС» в поселке Трудовое закрепят новые названия Заветная, Былинная, Булатная и Благодатная. Улица Федора Рокотова появится в пригороде города рядом с улицами других русских художников: Левитана, Васнецова и Саврасова.
Улица в микрорайоне Зеленый угол получила название Зеленый Бульвар по просьбе застройщиков местной компании «Восточный луч». Две улицы рядом с Порт-Артурской члены администрации города предложили назвать в честь героически погибших героев русско-японской войны Василия Рябова и Василия Зверева.
Также остановка общественного транспорта «Театр оперы и балета» получит название «Мариинский театр. Приморская сцена».
Украинское научно‐производственное государственное предприятие «Большевик» переименовали уже третий раз. Теперь оно называется АО «Первый киевский машиностроительный завод » (АО «ПКМЗ»).
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