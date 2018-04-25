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Движение транспорта ограничат во Владивостоке на время демонстрации 1 мая
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Движение транспорта ограничат во Владивостоке на время демонстрации 1 мая 

АиФ-Владивосток 33 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
На период проведения демонстрации 1 мая будет ограничено автомобильное движение на ряде улиц в центре Владивостока.
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с 09.00 до 15.00 движение транспорта ограничат:
— по улице Светланской — от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
— по улице Уборевича — от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
— по улице Лазо — от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;
— по улице Петра Великого — от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;
— по улице Корабельной Набережной — от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланской;
— по Светланскому переулку — от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;
— по улице Баневура — от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;
— на участке автомобильной дороги — от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;
— по улице Дальзаводской — от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;
— по улице Металлистов — от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.
«Объезд будет осуществляться по Океанскому проспекту и улицам Семеновской, Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова», — пояснили специалисты.
Также в указанное время будет организовано двустороннее движение на участке улицы Алеутской от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской.
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