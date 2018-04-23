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Специалисты ЦОДД проведут встречи с москвичами
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Специалисты ЦОДД проведут встречи с москвичами 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Специалисты Центра организации дорожного движения организуют встречи с жителями столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Встречи пройдут 25 апреля в 19:00 по двум адресам: район Нагорный (ЮАО), Чонгарский бульвар, дом 17, поселение Кленовское (ТиНАО), село Кленово, улица Центральная, строение 1. Горожане смогут спросить сотрудников ЦОДД о парковках, пешеходных переходах, ограничениях движения и т.д. Отмечается, что после общения с горожанами в организации решат существующие проблемы на дорогах.
Так, после прошлых встреч на двух улицах разрешили парковку в ночное время, а на четырех ввели ограничение скоростного режима. Еще на 14 участках дорог обозначили жилую зону для повышения безопасности.
18 апреля специалисты центра встречались с жителям САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО и Зеленограда.
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