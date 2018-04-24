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Движение транспорта ограничили на правом берегу Красноярска
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Движение транспорта ограничили на правом берегу Красноярска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сразу на нескольких улицах Красноярска идет капремонт тепловых сетей. Из‐за этого проезд частично перекроют, в том числе и для общественного транспорта. Проехать нельзя будет по улице Алеши Тимошенкова. Об этом сообщил интернет‐портал Sibnovosti.ru.
Для водителей установлены временные дорожные знаки. Ограничение будет действовать до 20.00 1 июня
— администрация Красноярска.
Также до 1 мая закрыт для движения участок по улице Луговая и до 20 мая — по улице Юности.
С 20 апреля по 9 мая в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение в центре Москвы. ЦОДД призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро.
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