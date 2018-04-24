Движение транспорта ограничили на правом берегу Красноярска

Сразу на нескольких улицах Красноярска идет капремонт тепловых сетей. Из‐за этого проезд частично перекроют, в том числе и для общественного транспорта. Проехать нельзя будет по улице Алеши Тимошенкова. Об этом сообщил интернет‐портал Sibnovosti.ru.

Для водителей установлены временные дорожные знаки. Ограничение будет действовать до 20.00 1 июня

— администрация Красноярска.

Также до 1 мая закрыт для движения участок по улице Луговая и до 20 мая — по улице Юности.

С 20 апреля по 9 мая в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение в центре Москвы. ЦОДД призывает автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро.