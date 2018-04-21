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Видео: последствия урагана в Москве
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Видео: последствия урагана в Москве 

RT на русском 21 апреля 2018
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по меньшей мере семь человек пострадали из-за ураганного ветра в столице. Также он отметил, что ураган повалил сотни деревьев.
RT на русском: последние новости
Собянин сообщил о семи пострадавших из-за ураганного ветра в Москве Парк Горького закрыли из-за ухудшения погоды Городские службы Москвы приведены в полную готовность в связи с непогодой
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