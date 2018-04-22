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Все поваленные ураганом деревья убрали
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В Москве убрали все поваленные ураганом деревья 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве завершились работы по распилке и уборке поваленных ураганом деревьев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
Всего на утилизацию вывезли 1 200 деревьев. Также отремонтированы кровли 30 зданий, которые были повреждены порывами ветра.
Системы жизнеобеспечения города работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась. Поврежденные электросети в некоторых районах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) оперативно восстановили еще ночью.
В устранении последствий урагана приняли участие 1,5 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства. Также было привлечено более 350 единиц техники.
Ураган 21 апреля достигал порывов 30 метров в секунду. В результате разгула стихии пострадали 17 человек, один ребенок погиб.
Более сильный удар непогод получило Подмосковье. В Черустях выпало 20 мм осадков при норме в 44. В регионе шесть человек пострадали, один погиб.
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