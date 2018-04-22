В Москве выпал снег

В столичном регионе выпал снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Отмечается, что в связи с положительной температурой, синоптики не ожидают образования снежного покрова.

«В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная», — рассказал он.