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В Москве выпал снег
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В Москве выпал снег 

RT на русском 24 минуты назад
В столичном регионе выпал снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Отмечается, что в связи с положительной температурой, синоптики не ожидают образования снежного покрова.
«В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная», — рассказал он.
Ранее ФАН сообщало, что сильный снегопад, прошедший в Новосибирской области 16 января, побил рекорд 1919 года.
RT на русском: последние новости
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