Синоптики: Месячная норма по осадкам в Москве в апреле почти выполнена

Около 40 мм осадков выпало в Москве с начала месяца, норма для апреля составляет 44 мм. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Первая половина апреля в Москве и области выдалась на редкость сухой. Один антициклон сменял другой, и за первые 15 дней выпало всего 8,7 мм осадков. Во второй декаде владения антициклона начали теснить циклонические вихри. Первый посланник Атлантики накрыл Московскую землю уже 16 числа, а 17 апреля проявил себя сильными и продолжительными дождями. Дожди сохранялись 18 и 19 апреля. За три дня в столице выпало почти 20 мм (по данным метеостанции ВДНХ), а по области, в основном в восточных и юго-восточных районах количество выпавших осадков было гораздо больше. Циклоны не оставляют без внимания центральные области вплоть до сегодняшнего дня. Количество выпавших осадков за месяц уже приближается к 40 мм при месячной норме 44 мм», — говорится в сообщении.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в четверг, 26 апреля, в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков.