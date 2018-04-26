Ещё
Синоптики: Месячная норма по осадкам в Москве в апреле почти выполнена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян оставят без торговых центров
Россиян оставят без торговых центров

Синоптики: Месячная норма по осадкам в Москве в апреле почти выполнена 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: Москва меняется
Около 40 мм осадков выпало в Москве с начала месяца, норма для апреля составляет 44 мм. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Первая половина апреля в Москве и области выдалась на редкость сухой. Один антициклон сменял другой, и за первые 15 дней выпало всего 8,7 мм осадков. Во второй декаде владения антициклона начали теснить циклонические вихри. Первый посланник Атлантики накрыл Московскую землю уже 16 числа, а 17 апреля проявил себя сильными и продолжительными дождями. Дожди сохранялись 18 и 19 апреля. За три дня в столице выпало почти 20 мм (по данным метеостанции ВДНХ), а по области, в основном в восточных и юго-восточных районах количество выпавших осадков было гораздо больше. Циклоны не оставляют без внимания центральные области вплоть до сегодняшнего дня. Количество выпавших осадков за месяц уже приближается к 40 мм при месячной норме 44 мм», — говорится в сообщении.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в четверг, 26 апреля, в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд по представлению Роспотребнадзора оштрафовал кафе на юго-западе Москвы из-за запаха шаурмы Строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро началось в Москве Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Баррикадная»
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США140
Умерла звезда сериала «Сваты»11
Назван доход говорившей с Путиным звезды50
Amazon отказал Роскомнадзору90
Россиян оставят без торговых центров35
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
01:03
После поступка Высоцкой Ургант публично обратился к жене
Шоу-бизнес
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение