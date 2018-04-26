Более 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля

«78% выпало осадков за месяц, примерно 34 миллиметра при норме 44 миллиметра в апреле», — сказал Цыганков.

Он отметил, что осадки в Москве выпадают в пределах нормы.

Синоптики ранее отметили, что в столице в четверг выпадет до 20% месячной нормы осадков, относительная влажность составит около 90%. Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 — плюс 13 градусов, по области плюс 9 — плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.