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Более 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля
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Более 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве с начала апреля выпало свыше 70% месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«78% выпало осадков за месяц, примерно 34 миллиметра при норме 44 миллиметра в апреле», — сказал Цыганков.
Он отметил, что осадки в Москве выпадают в пределах нормы.
Синоптики ранее отметили, что в столице в четверг выпадет до 20% месячной нормы осадков, относительная влажность составит около 90%. Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 — плюс 13 градусов, по области плюс 9 — плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
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