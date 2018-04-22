Все поваленные в ураган деревья убрали с московских улиц

Коммунальные службы завершили работы по ликвидации последствий урагана в Москве , с улиц убраны 1,2 тысячи поваленных деревьев, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«В Москве завершены работы по распилке и вывозу всех поваленных в результате субботнего урагана деревьев. Всего службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тысячи деревьев», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась. Поврежденные электросети в некоторых районах Троицкого и Новомосковского округов были оперативно восстановлены еще ночью.