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Все поваленные в ураган деревья убрали с московских улиц
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Все поваленные в ураган деревья убрали с московских улиц 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Коммунальные службы завершили работы по ликвидации последствий урагана в Москве, с улиц убраны 1,2 тысячи поваленных деревьев, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.
«В Москве завершены работы по распилке и вывозу всех поваленных в результате субботнего урагана деревьев. Всего службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тысячи деревьев», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все системы жизнеобеспечения Москвы в условиях штормового ветра работали без сбоев. Подача электроэнергии, тепло— и водоснабжения не прерывалась. Поврежденные электросети в некоторых районах Троицкого и Новомосковского округов были оперативно восстановлены еще ночью.
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