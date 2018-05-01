Валерий Гергиев даст 1 мая два концерта в Мариинском театре в рамках Пасхального фестиваля 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Валерий Гергиев дважды выступит во вторник, в канун своего 65-летия, в Концертном зале Мариинского театра в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина.
"Обширная программа дневного концерта составлена из сочинений Рихарда Штрауса, Клода Дебюсси и Яна Сибелиуса и подготовлена при участии выдающихся приглашенных инструменталистов и солистов Мариинского театра", — сказала она.
Симфоническую поэму "Дон Кихот" Рихарда Штрауса представят альтист Юрий Афонькин и виолончелист Давид Герингас, в Концерте для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса солирует Кристоф Барати. Фрагменты из оперы «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси исполнят Владимир Мороз (Пеллеас), Андрей Серов (Голо), Олег Сычев (Аркель) и Елена Витман (Женевьева).
Участником вечернего концерта по приглашению маэстро станет корейский пианист Сон Чжин Чо, который исполнит в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра Фортепианный концерт № 20 Вольфганга Амадея Моцарта.
Свое 65-летие Гергиев встретит в среду за пультом Симфонического оркестра Мариинского театра в Москве, где он родился 2 мая 1953 года. Он даст два концерта: дневной — в Большом зале консерватории при участии Кристофа Барати и Сон Чжин Чо и вечерний — в Концертном зале имени Чайковского при участии Дениса Мацуева.