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Мариинский театр открывает фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT»
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Мариинский театр открывает фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT» 

ТАСС 1 час назад
Фото: 29.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр открывает в воскресенье фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT», в котором примут участие лучшие молодежные коллективы города. Это первый из двух весенних праздников, где исполнителями выступают дети, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
"С 29 апреля по 20 мая в Фойе Стравинского Новой сцены Мариинского театра в четвертый раз пройдет фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT», проводимый по инициативе Валерия Гергиева. В этом году среди участников — девять музыкальных коллективов из Санкт-Петербурга", — сказала специалист пресс-центра Екатерина Ордовская.
Музыкальный марафон откроется дневным концертом молодежного камерного оркестра «Васильевский остров» Детской музыкальной школы №11. Среди других участников фестиваля — камерные оркестры Детской школы искусств имени Евгения Мравинского, Музыкального училища имени Николая Римского-Корсакова, колледжа имени Модеста Мусоргского, оркестры «Юные симфонисты» Детской музыкальной школы №4 и «Резонанс» Детской школы искусств имени Михаила Глинки и др.
Поддержка молодых талантов — одно из приоритетных направлений Мариинского театра. Этой задаче, отметили в пресс-службе, посвящен еще один весенний праздник — Второй фестиваль детских музыкальных театров-студий «Мариинский — детям: дети в Мариинском». Он пройдет со 2 по 8 мая. Основу программы в этом году составят мюзиклы современных российских композиторов в исполнении юных артистов пяти коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Праздник откроется симфонической сказкой Франсиса Пуленка «История слоненка Бабара» в постановке Аллы Чепиноги. Дважды на фестивале выступит музыкальный театр детей «Чемодан чудес»: юные артисты покажут представление «Как придумать сказку» и спектакль «Пеппи Длинный чулок». Мюзикл «Карлик Нос» Татьяны Бурцевой представит коллектив из Соснового Бора — детский музыкальный театр «Синяя птица».
Завершающим спектаклем фестивальной программы в камерных залах станет опера-мюзикл Сергея Плешака «Маленький принц». Солисты Хорового училища имени Глинки посвящают эту постановку 75-летию первого издания сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
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