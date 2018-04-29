Мариинский театр открывает фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Мариинский театр открывает в воскресенье фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT», в котором примут участие лучшие молодежные коллективы города. Это первый из двух весенних праздников, где исполнителями выступают дети, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"С 29 апреля по 20 мая в Фойе Стравинского Новой сцены Мариинского театра в четвертый раз пройдет фестиваль детско-юношеских оркестров «Мариинский NEXT», проводимый по инициативе Валерия Гергиева . В этом году среди участников — девять музыкальных коллективов из Санкт-Петербурга", — сказала специалист пресс-центра Екатерина Ордовская.

Музыкальный марафон откроется дневным концертом молодежного камерного оркестра «Васильевский остров» Детской музыкальной школы №11. Среди других участников фестиваля — камерные оркестры Детской школы искусств имени Евгения Мравинского, Музыкального училища имени Николая Римского-Корсакова, колледжа имени Модеста Мусоргского, оркестры «Юные симфонисты» Детской музыкальной школы №4 и «Резонанс» Детской школы искусств имени Михаила Глинки и др.

Поддержка молодых талантов — одно из приоритетных направлений Мариинского театра. Этой задаче, отметили в пресс-службе, посвящен еще один весенний праздник — Второй фестиваль детских музыкальных театров-студий «Мариинский — детям: дети в Мариинском». Он пройдет со 2 по 8 мая. Основу программы в этом году составят мюзиклы современных российских композиторов в исполнении юных артистов пяти коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Праздник откроется симфонической сказкой Франсиса Пуленка «История слоненка Бабара» в постановке Аллы Чепиноги. Дважды на фестивале выступит музыкальный театр детей «Чемодан чудес»: юные артисты покажут представление «Как придумать сказку» и спектакль «Пеппи Длинный чулок». Мюзикл «Карлик Нос» Татьяны Бурцевой представит коллектив из Соснового Бора — детский музыкальный театр «Синяя птица».