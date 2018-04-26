Концерт Пасхального фестиваля Валерия Гергиева пройдет в Химках в четверг

Концерт Пасхального фестиваля Валерия Гергиева впервые пройдет в Подмосковье, в четверг в подмосковных Химках солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра исполнят русские романсы и арии из опер, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.

Пасхальный фестиваль включает четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. Концерты пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России.

«В городе Химки Московской области 26 апреля состоится концерт в рамках XVII Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева. Химкинский театр «Наш дом» примет камерную программу фестиваля, которую представит художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России Лариса Гергиева. Она выступит ведущей и концертмейстером проекта», — отмечается в сообщении.

В программе примут участие ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Прозвучат русские романсы и мировые оперные шедевры. В этот же день в Химках состоится мастер-класс Ларисы Гергиевой.

«Пасхальный фестиваль в Московской области — повод для гордости, тем более что главная наша задача — бескомпромиссный выбор всего самого лучшего, что есть сегодня в культуре, для подмосковной афиши. Голоса солистов Мариинки — очевидно, именно тот эталон, которого достойны наши зрители», — сказала Ширалиева.