Ещё
Концерт Пасхального фестиваля Валерия Гергиева пройдет в Химках в четверг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт Пасхального фестиваля Валерия Гергиева пройдет в Химках в четверг 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Концерт Пасхального фестиваля Валерия Гергиева впервые пройдет в Подмосковье, в четверг в подмосковных Химках солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра исполнят русские романсы и арии из опер, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.
Пасхальный фестиваль включает четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. Концерты пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России.
«В городе Химки Московской области 26 апреля состоится концерт в рамках XVII Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева. Химкинский театр «Наш дом» примет камерную программу фестиваля, которую представит художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России Лариса Гергиева. Она выступит ведущей и концертмейстером проекта», — отмечается в сообщении.
В программе примут участие ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Прозвучат русские романсы и мировые оперные шедевры. В этот же день в Химках состоится мастер-класс Ларисы Гергиевой.
«Пасхальный фестиваль в Московской области — повод для гордости, тем более что главная наша задача — бескомпромиссный выбор всего самого лучшего, что есть сегодня в культуре, для подмосковной афиши. Голоса солистов Мариинки — очевидно, именно тот эталон, которого достойны наши зрители», — сказала Ширалиева.
РИАМО: последние новости
В Москве началось строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро Поезда остановились на «фиолетовой» ветке метро Москвы из‑за инцидента с пассажиром За 2017 год Собянин заработал 6,5 млн рублей
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе77
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии2
США объяснили взлом генконсульства РФ103
В провале Су-57 обвинили F-35726
Украина взялась за российские корабли320
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение