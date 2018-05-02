Биография Валерия Гергиева

Художественный руководитель-директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве в семье командира батальона, ветерана Великой Отечественной войны Абисала Гергиева.

В 1972 году окончил училище искусств (ныне Владикавказский колледж искусств имени В. А. Гергиева), в 1977 году — Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (класс теоретика дирижирования, профессора Ильи Мусина ).

Будучи студентом консерватории Валерий Гергиев стал победителем престижных музыкальных конкурсов. В 1976 году он получил II премию и звание лауреата на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. В 1977 году он завоевал II премию на Международном конкурсе дирижеров «Фонд Герберта фон Караяна» в Берлине.

После этого Гергиев был приглашен в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) на место ассистента главного дирижера. Его дирижерским дебютом в театре 12 января 1978 года стала опера Сергея Прокофьева «Война и мир».

В 1988 году Валерий Гергиев был избран музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996 году — его художественным руководителем-директором (приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппой).

Под руководством Валерия Гергиева Мариинский театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс, не имеющий аналогов в мире. В 2006 году был открыт Концертный зал, в 2013 году — вторая сцена театра (Мариинский-2). С 2016 года у Мариинского театра появился филиал во Владивостоке — Приморская сцена, а с 2017 года — во Владикавказе.

В 2008 году с оркестром Мариинского театра маэстро выступил с концертом в Цхинвале в память жертв среди мирного населения.

В 2016 году Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра дали концерт в освобожденной сирийской Пальмире.

В 1995-2008 годах Валерий Гергиев занимал пост главного дирижера Роттердамского филармонического оркестра (в настоящее время — почетный дирижер), в 2007-2015 годах — Лондонского симфонического оркестра.

С 1997 года он руководит Всемирным оркестром мира.

С сезона 2015/2016 маэстро является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.

Валерий Гергиев — основатель и руководитель престижных международных фестивалей, в числе которых «Звезды белых ночей» (c 1993), Московский Пасхальный фестиваль (c 2002), «Гергиев-фестиваль» в Роттердаме , фестиваль в Миккели, «360 градусов» в Мюнхене. С 2015 года в Мариинском театре проходит ежегодный фестиваль «Мариинский NEXT», в котором участвуют детские и молодежные оркестры Санкт-Петербурга

Дирижер входит в Совет по культуре и искусству при президенте РФ.

В 2012 году Валерий Гергиев был избран председателем Всероссийского хорового общества.

Он является сопредседателем оргкомитета Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

С целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования в 2003 году был создан благотворительный Фонд Валерия Гергиева.

Творчество маэстро был отмечено многочисленными наградами. Валерий Гергиев — народный артист РФ (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (за 1993, 1998) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001).

В 2013 году он был удостоен звания Героя труда РФ.

Гергиев награжден орденами Дружбы (2000), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2003), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008), орденом Александра Невского (2016).

Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Удостоен ряда государственных наград Армении Японии . Среди наград последних лет — премия Станиславского (2017).

Валерий Гергиев женат. В семье трое детей — сыновья Абисал и Валерий, дочь Тамара.