В Москве состоялось ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day»

Сегодня, 22 апреля, состоялось ретро-ралли, организованное « Ингосстрах Exclusive» совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей (РККА). Это событие открыло сезон авторалли в Москве

Москвичи и гости столицы могли увидеть раритетные модели Chevrolet, Chrysler, Cadillac, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, а также советские Победы, первые Москвичи и другие коллекционные модели.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

В гонке приняли участие автомобили, серийно выпускавшиеся до 1979 года. Для «автоветеранов» до 1949 года выпуска был проведен отдельный зачет. Порядка 50 экипажей отправились в путешествие по проспектам, бульварам, набережным и переулкам Москвы.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

В 19:30 состоится церемония награждения победителей гонки. В честь в честь 10-летия «ИНГОССТРАХ Exclusive» участников ралли ждут эксклюзивные памятные подарки.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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