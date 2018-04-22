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В Москве состоялось ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day»
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В Москве состоялось ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day» 

Москва меняется 21 минуту назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 22 апреля, состоялось ретро-ралли, организованное «Ингосстрах Exclusive» совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей (РККА). Это событие открыло сезон авторалли в Москве.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Москвичи и гости столицы могли увидеть раритетные модели Chevrolet, Chrysler, Cadillac, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, а также советские Победы, первые Москвичи и другие коллекционные модели.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В гонке приняли участие автомобили, серийно выпускавшиеся до 1979 года. Для «автоветеранов» до 1949 года выпуска был проведен отдельный зачет. Порядка 50 экипажей отправились в путешествие по проспектам, бульварам, набережным и переулкам Москвы.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В 19:30 состоится церемония награждения победителей гонки. В честь в честь 10-летия «ИНГОССТРАХ Exclusive» участников ралли ждут эксклюзивные памятные подарки.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В Москве состоялось ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day» появились сначала на Москва Меняется.
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