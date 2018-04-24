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На акцию «Бессмертный полк» выйдут около 1 млн человек
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На акцию «Бессмертный полк» в Москве выйдут около 1 млн человек 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Движение "Волонтеры Победы" во вторник направило в правительство Москвы уведомление о проведении шествия "Бессмертного полка" 9 мая, ожидая, что в столице в акции примет участие до 1 млн человек, передает ТАСС.
"Уведомление содержит шесть пунктов, разъясняет основные цели, форму и положения мероприятия. Так, документ гласит, что шествие направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. В 2018 году в Москве планируется участие до 1 млн человек", — отмечается в сообщении "Волонтеров Победы", которые выступили организаторами мероприятия.
По данным организаторов акции, время начала, место сбора и маршрут "Бессмертного полка" останутся в этом году без изменений. "Участники будут собираться у метро "Динамо" с 12:00, а движение колонны начнется в 15:00. Шествие вновь пройдет через Красную площадь, а потом разделится на 2 потока (один пойдет по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной). Закончится акция, по замыслу организаторов, к 19:00", — отмечается в пресс-релизе.
"Для нас, волонтеров, "Бессмертный полк" — это самое дорогое и ответственное мероприятие. Здесь, в Москве, в прошлом году в организации шествия участвовали 2,5 тыс. добровольцев. В этом году цифра такая же, хотя желающих становится все больше", — заявила руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.
"Перед 9 мая всем добровольцам предстоит пройти обязательное обучение и инструктаж. Ближайшие обучения пройдут уже в конце апреля и начале мая", — добавила она.
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