Морозы и снег ожидают Москву на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидаются небольшой снег и морозы, передает телеканал «360».

Начавшийся в среду дождь прекратится в четверг и вновь возобновится 21 апреля.

По предварительным прогнозам синоптиков, с понедельника в Москве и Московской области в ночные часы ожидаются слабые морозы, а также кратковременный снег.

В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 5 градусов. Днем температура воздуха составит около 4-9 градусов тепла. 24 апреля прогнозируется небольшое потепление, однако заморозки еще пробудут несколько дней.