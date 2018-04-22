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Морозы и снег ожидают Москву на следующей неделе
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Морозы и снег ожидают Москву на следующей неделе 

Газета.Ru 13 минут назад
На следующей неделе в Москве ожидаются небольшой снег и морозы, передает телеканал «360».
Начавшийся в среду дождь прекратится в четверг и вновь возобновится 21 апреля.
По предварительным прогнозам синоптиков, с понедельника в Москве и Московской области в ночные часы ожидаются слабые морозы, а также кратковременный снег.
В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 5 градусов. Днем температура воздуха составит около 4-9 градусов тепла. 24 апреля прогнозируется небольшое потепление, однако заморозки еще пробудут несколько дней.
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