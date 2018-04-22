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Парки отметят начало летнего сезона 1 мая
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Парки Москвы отметят начало летнего сезона 1 мая 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Многие столичные парки отметят 1 мая начало летнего сезона, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы. Развлекательную программу праздничного дня жители Москвы определили посредством голосования в проекте "Активный гражданин", сообщает телеканал "360".
Отмечать грядущее лето будут в 21 парке Департамента культуры города. В основном мероприятия начнутся в 13:00 и продлятся до 19:00. Празднование в Парке Горького стартует с 10:00 и завершится лишь в 01:00.
Как пояснил руководитель ведомства Александр Кибовский, популярностью у горожан в этот день будут пользоваться Парк Горького, "Сокольники", "Эрмитаж" и парк Победы на Поклонной горе.
В последнем, например, состоятся занятия по йоге. В "Эрмитаже" — по ландшафтному дизайну. В "Сокольниках" можно будет отправиться в туристический поход, в котором сопровождать путешественников поручат пионервожатой.
По словам Кибовского, на первом этапе голосования, где обсуждалась программа праздничных мероприятий, свое мнение высказали свыше 208 тысяч человек. Во втором приняли участие 204 тысячи горожан.
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