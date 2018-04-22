Власти Москвы продолжат принимать меры для борьбы с ураганами

Столичные власти намерены продолжать принимать меры для борьбы с ураганами. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Ураганы и штормы огромной силы, приносящие страдания и разрушения, к сожалению, становятся для Москвы обычным явлением. Будем бороться", — написал мэр.

Собянин также добавил, что сейчас в больницах столицы находятся 16 человек, которые пострадали во время штормового ветра 21 апреля. Всем им оказывается вся необходимая помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее днем сергей Собянин посетил ГКБ имени Юдина. Там он пообщался с двумя пострадавшими во время субботнего урагана москвичами и осведомился об их самочувствии.