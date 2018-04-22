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Власти примут меры для борьбы с ураганами
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В Москве примут меры для борьбы с ураганами 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Власти Москвы намерены принять меры по противодействию ураганам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Ураганы и штормы огромной силы, приносящие страдания и разрушения, к сожалению, становятся для Москвы обычным явлением. Будем бороться», — написал глава города, отметив, что в настоящее время в больницах города находятся 16 человек, пострадавших от урагана 21 апреля, им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы успешно справляются с последствиями сильнейшего урагана. Сегодня днем работники ЖКХ убирают деревья с автодорог Москвы, поврежденные объекты демонтируют.
Правительство не рекомендует жителям столицы выходить на улицу в ближайшие сутки.
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