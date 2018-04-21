Собянин: В Москве из-за урагана погиб ребенок

По словам Сергея Собянина, врачам не удалось спасти ребенка, доставленного в больницу в крайне тяжелом состоянии. Столичный градоначальник выразил глубокое соболезнование родителям в связи с утратой.

Собянин также обратился к жителям Москвы с призывом быть осторожнее, не отпускать детей из дома до тех пор, пока погодные условия не придут в норму.

Агентство «Интерфакс» передает о том, что смертельный случай также зафиксирован в Подмосковье — в Мытищах погиб мужчина, на котором порывом ветра была опрокинута строительная бытовка.

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