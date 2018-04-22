В Москве побит 70‐летний рекорд по теплу

16 апреля стал самым теплым днем за последние 70 лет, температура воздуха превысила 20 градусов, передает телеканал «360».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.