В Москве побит 70‐летний рекорд по теплу 

16 апреля стал самым теплым днем за последние 70 лет, температура воздуха превысила 20 градусов, передает телеканал «360».
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
"О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым теплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 градуса. У нас уже больше 20 градусов на станции ВДНХ", — рассказала Татьяна Позднякова