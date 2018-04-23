Дожди ожидаются в столице с середины рабочей недели, к пятнице потеплеет до плюс 18 градусов

Со среды в столице начнутся дожди, но экстремальных осадков, а также порывистых ветров не ожидается. К пятнице вернется теплая погода до плюс 18 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня и во вторник характер погоды в столице будет определяться антициклоном. По утрам заморозки: 0 — минус 2 градуса в Москве , минус 4 — плюс 1 градус по области. Днем сегодня 7-9 тепла в столице и 6-11 градусов по области, завтра 11-13 тепла в Москве и плюс 9-14 градусов по области. Сегодня ветер северо-западный 5-10 м/с, завтра юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление сегодня вернется в норму, оно немного подрастет в течение дня и составит 747 мм ртутного столба. Завтра давление начнет падать и будет уже чуть ниже нормы — 743 мм ртутного столба», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с середины недели температура воздуха начнется повышаться, в регион придут дожди. «В среду, четверг и пятницу характер погоды будет определять циклон, погода будет облачная с прояснениями, временами пройдут дожди, а температура воздуха постепенно повысится. В ночные часы ожидается плюс 3-8 градусов, днем в среду плюс 11-16 градусов, в четверг ожидается плюс 12-17 градусов, в пятницу — плюс 13-18 градусов», — отметил собеседник агентства. Он также пояснил, что все эти дни будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

«Каких-либо экстремальных осадков или сильных порывистых ветров мы не ожидаем», — подчеркнули в «Фобосе».