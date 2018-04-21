Штормовой ветер на западе Москвы срывает светофоры и дорожные знаки

Из-за сильных порывов ветра на западе Москвы упал светофорный столб и сорвало несколько дорожных знаков, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Запад Москвы в районе метро «Крылатское» вечером в субботу накрыла стихия: здесь дует штормовой ветер, идет сильный дождь, гремит гром.

Ветер настолько сильный, что с Рублевского шоссе сорвало несколько дорожных знаков и упал светофор, едва не задев человека. Велосипедисты не могут ехать, их в буквальном смысле сдувает, один из них упал. Зонты при таком ветре ломаются.

Люди прячутся от непогоды под эстакадой и боятся выйти, опасаясь не только дождя, но и падения дорожных знаков и столбов.