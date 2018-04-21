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Штормовой ветер на западе Москвы срывает светофоры и дорожные знаки
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Штормовой ветер на западе Москвы срывает светофоры и дорожные знаки 

РИАМО 21 апреля 2018
Фото: РИАМО
Из-за сильных порывов ветра на западе Москвы упал светофорный столб и сорвало несколько дорожных знаков, передает в субботу корреспондент РИАМО.
Запад Москвы в районе метро «Крылатское» вечером в субботу накрыла стихия: здесь дует штормовой ветер, идет сильный дождь, гремит гром.
Ветер настолько сильный, что с Рублевского шоссе сорвало несколько дорожных знаков и упал светофор, едва не задев человека. Велосипедисты не могут ехать, их в буквальном смысле сдувает, один из них упал. Зонты при таком ветре ломаются.
Люди прячутся от непогоды под эстакадой и боятся выйти, опасаясь не только дождя, но и падения дорожных знаков и столбов.
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