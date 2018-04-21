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Москвичей попросили сообщать о сломанных ветром дорожных знаках
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Москвичей попросили сообщать о сломанных ветром дорожных знаках 

ТАСС 21 час назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения попросил москвичей сообщать о неисправных светофорах и поломанных ветром дорожных знаках. Об этом сообщается в Twitter учреждения.
"Мы перешли на усиленный режим работы. 30 бригад готовы в оперативном режиме чинить, исправлять светофоры и дорожные знаки. Увидели поломку? Звоните 3210", — говорится в сообщении.
Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В ближайшие часы в столице ожидается гроза и штормовой ветер до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обратился к жителям столицы с просьбой быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. Мэр сообщил, что городские службы спасения приведены в полную готовность.
Гидрометцентр также выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье.
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