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Участки улиц перекроют на севере Москвы в связи с футбольным матчем в воскресенье
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Участки улиц перекроют на севере Москвы в связи с футбольным матчем в воскресенье 

РИАМО 1 час назад
Участки проезда Березовой Рощи и 3-й Песчаной улицы перекроют в столице с 14:30 до 19:30 в воскресенье из-за футбольного матча, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Участки двух улиц на севере столицы перекроют 22 апреля в связи с футбольным матчем на стадионе ЦСКА. Проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда будет закрыт с 14:30 до 19:30», — говорится в сообщении.
Ограничения также будут действовать на 3-й Песчаной улице — от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.
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