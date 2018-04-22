Участки улиц перекроют на севере Москвы в связи с футбольным матчем в воскресенье

Участки проезда Березовой Рощи и 3-й Песчаной улицы перекроют в столице с 14:30 до 19:30 в воскресенье из-за футбольного матча, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Участки двух улиц на севере столицы перекроют 22 апреля в связи с футбольным матчем на стадионе ЦСКА. Проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда будет закрыт с 14:30 до 19:30», — говорится в сообщении.

Ограничения также будут действовать на 3-й Песчаной улице — от улицы Куусинена до 2-й Песчаной. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.