Ещё
В Москве прошел Парад трамваев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошел Парад трамваев 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Парад трамваев прошел в пятый раз. Он неизменно собирает огромное количество людей на бульваре, где можно зайти внутрь и «потрогать» историю руками, сфотографироваться в удивительных интерьерах, в которых ездили каждый день на работу наши бабушки и дедушки. Всегда полно зрителей и вдоль маршрута пробега — парад всегда начинается проходом почти всей колонны, кроме конки, от Шаболовки, от депо Апакова, до Чистых прудов. На Шаболовке, Тульской, у Павелецкого вокзала, Яузских ворот трамваи поджидают сотни людей с фотоаппаратами. На лицах — улыбки. Парад — это очень красивое и редкое зрелище. Только раз в год можно увидеть эту огромную колонну нарядных трамваев, в голове которой поезд из двух вагонов — «Ф» «Фонарный» и «Н» «Нюрнбергский». По идее, возглавлять ее должна конка, как самый первый трамвай, но она очень раритетная и пожилая, ее только выставляют на бульваре, запряженную белыми лошадьми.
В этом году в колонне пополнение — поезд из восстановленных трамваев КТМ-1 и КТП-1, построенных в 1947 года. Едут там и «Татры» разных годов выпуска, и технические вагоны — снегоуборщик, вышка, рельсотранспортер. Замыкает колонну «молодежь» — второй год в «хвосте» красавчик «Витязь-М» — таких в Москве уже больше 150, ходят по всей столице.
Трамвай — второй по провозной способности вид транспорта после метрополитена
Как рассказал на открытии парада заммэра по транспорту Максим Ликсутов, столица ежегодно будет закупать таких по 100-120 — трамвай по провозной способности второй после метрополитена, и столичные власти делают сейчас очень многое для восстановления разрушенной в 90-е годы сети и развития в Москве. Заммэра отметил, что за последние годы в столице отремонтировали более 200 км трамвайных путей. Более 60 процентов путей — обособлены. Кроме того, в последний год в столице массово устанавливаются камеры фотовидеофиксации над трамвайными путями для предотвращения выезда водителей машин.
Российская Газета: последние новости
Сергей Собянин посетил в больнице пострадавших от шторма После урагана из Москвы вывезли около 1,2 тыс поваленных деревьев Горячую воду во время ЧМ по футболу в Москве отключать не будут
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США307
Масляков резко пригрозил Светлакову242
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России11
Вселенский патриархат рассмотрел просьбу Порошенко о церкви37
Мавзолей Ленина закроют в Москве
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение