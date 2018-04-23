В Москве прошел Парад трамваев

Парад трамваев прошел в пятый раз. Он неизменно собирает огромное количество людей на бульваре, где можно зайти внутрь и «потрогать» историю руками, сфотографироваться в удивительных интерьерах, в которых ездили каждый день на работу наши бабушки и дедушки. Всегда полно зрителей и вдоль маршрута пробега — парад всегда начинается проходом почти всей колонны, кроме конки, от Шаболовки, от депо Апакова, до Чистых прудов. На Шаболовке, Тульской, у Павелецкого вокзала, Яузских ворот трамваи поджидают сотни людей с фотоаппаратами. На лицах — улыбки. Парад — это очень красивое и редкое зрелище. Только раз в год можно увидеть эту огромную колонну нарядных трамваев, в голове которой поезд из двух вагонов — «Ф» «Фонарный» и «Н» «Нюрнбергский». По идее, возглавлять ее должна конка, как самый первый трамвай, но она очень раритетная и пожилая, ее только выставляют на бульваре, запряженную белыми лошадьми.

В этом году в колонне пополнение — поезд из восстановленных трамваев КТМ-1 и КТП-1, построенных в 1947 года. Едут там и «Татры» разных годов выпуска, и технические вагоны — снегоуборщик, вышка, рельсотранспортер. Замыкает колонну «молодежь» — второй год в «хвосте» красавчик «Витязь-М» — таких в Москве уже больше 150, ходят по всей столице.

Трамвай — второй по провозной способности вид транспорта после метрополитена