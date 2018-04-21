Собянин сообщил о гибели ребенка из-за урагана в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за непогоды в столице количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Об этом он написал в своем твиттере.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — говорится в размещенном посте.

Мэр также обратил внимание москвичей на усиление ветра с 20.00 до 22.00 и призвал их быть осторожными.