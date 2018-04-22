Мэр столицы рассказал о гибели ребенка в результате урагана в Москве

Также Собянин написал, что, по уточненной информации, число пострадавших во время урагана составило до 12 человек.

Ребенок погиб из-за урагана в Москве . Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», — сообщил на своей странице в Twitter мэр.

Также Собянин написал, что, по уточненной информации, число пострадавших во время урагана составило до 12 человек.

В Москве и Подмосковье 21 и 22 апреля было объявлено штормовое предупреждение. В регионе был порывистый ветер, скорость которого достигала до 25 м/с, местами шел ливень. Из-за поваленных деревьев было нарушено движение электричек.