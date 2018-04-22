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Мэр столицы рассказал о гибели ребенка в результате урагана в Москве
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Мэр столицы рассказал о гибели ребенка в результате урагана в Москве 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также Собянин написал, что, по уточненной информации, число пострадавших во время урагана составило до 12 человек.
Ребенок погиб из-за урагана в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», — сообщил на своей странице в Twitter мэр.
Также Собянин написал, что, по уточненной информации, число пострадавших во время урагана составило до 12 человек.
В Москве и Подмосковье 21 и 22 апреля было объявлено штормовое предупреждение. В регионе был порывистый ветер, скорость которого достигала до 25 м/с, местами шел ливень. Из-за поваленных деревьев было нарушено движение электричек.
Ранее, московские власти Москвы заявляли о 17 пострадавших. В их числе — трое детей. СМИ при этом пишут о 20 пострадавших в столице.
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