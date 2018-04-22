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Cобянин посетил пострадавших во время урагана
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Cобянин посетил пострадавших во время субботнего урагана 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Сергей Собянин приехал в городскую клиническую больницу имени Юдина и пообщался с пострадавшими во время субботнего урагана москвичами.
В это медучреждение в субботу вечером доставили двух мужчин, пострадавших от стихии — один из них получил травмы головы из-за упавшего на автомобиль дерева, второй был госпитализирован с травмой руки. Мэр Москвы поговорил с каждым из них, сообщает Агентство "Москва".
Во время беседы с Собяниным пострадавшие рассказали, как развивались события накануне и насколько быстро среагировали городские службы спасения.
Главный врач больницы Денис Проценко сообщил мэру, что состояние обоих пациентов на текущий момент оценивается, как стабильное. Собянин, в свою очередь, попросил главврача следить за дальнейшим состоянием пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления.
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