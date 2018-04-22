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Рядом со станцией метро «Ховрино» появится автовокзал
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Рядом со станцией метро «Ховрино» появится автовокзал 

Газета.Ru 38 минут назад
Около станции метро «Ховрино» построят автовокзал, который станет частью транспортно-пересадочного узла, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Здание автовокзала возведут на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Градостроительно-земельная комиссия уже предоставила Московскому метрополитену участок площадью 6,5 гектара.
Отмечается, что общая площадь автовокзала составит 10,4 тысячи квадратных метров. В здании откроют кафе, зал ожидания для пассажиров, небольшие торговые помещения и комнату матери и ребенка. Там также оборудуют помещение для обслуживания автобусов. Рядом с автовокзалом обустроят разворотную площадку для междугородних автобусов.
Для повышения пропускной способности дорог в районе станции столичные власти планируют построить эстакаду от улицы Дыбенко до Библиотечного проезда. Также планируется реконструировать улицу Дыбенко и Прибрежный проезд.
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