В столице стартовал парад трамваев

Колонна ретро-трамваев двинулась с улицы Шаболовская в сторону Чистых прудов. Там 21 апреля состоится праздник Московского трамвая.

Более 60 процентов трамвайных путей обособленны от проезжей части, что увеличивает скорость поездок. Пассажиропоток на трамваях ежегодно растет почти на 7 процентов.

В параде участвуют 17 единиц транспорта. По улицам проедут в том числе уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса.