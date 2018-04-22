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В столице стартовал парад трамваев
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В столице стартовал парад трамваев 

Газета.Ru 50 минут назад
В центре столицы стартовал ежегодный парад трамваев, сообщает сетевое издание m24.ru.
Колонна ретро-трамваев двинулась с улицы Шаболовская в сторону Чистых прудов. Там 21 апреля состоится праздник Московского трамвая.
Более 60 процентов трамвайных путей обособленны от проезжей части, что увеличивает скорость поездок. Пассажиропоток на трамваях ежегодно растет почти на 7 процентов.
В параде участвуют 17 единиц транспорта. По улицам проедут в том числе уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса.
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