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Синоптики рассказали о погоде в столице 22 апреля
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Синоптики рассказали о погоде в столице 22 апреля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 22 апреля, в Москве ожидается облачная погода. Возможен кратковременный дождь, сообщает портал «Метеоновости».
«В Московском регионе погода начнет улучшаться. Находясь уже вдали от центра циклона и его активных атмосферных фронтов с ростом атмосферного давления при облачной с прояснениями погоде местами еще возможен небольшой кратковременный дождь, но максимальная температура в холодной части циклона не превысит в Москве плюс 6-8 градусов, по области — плюс 4-9 градусов тепла», — говорится в сообщении.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Синоптики рассказали о погоде в столице 22 апреля появились сначала на Москва Меняется.
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