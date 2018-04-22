Синоптики рассказали о погоде в столице 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в Москве ожидается облачная погода. Возможен кратковременный дождь, сообщает портал «Метеоновости».

«В Московском регионе погода начнет улучшаться. Находясь уже вдали от центра циклона и его активных атмосферных фронтов с ростом атмосферного давления при облачной с прояснениями погоде местами еще возможен небольшой кратковременный дождь, но максимальная температура в холодной части циклона не превысит в Москве плюс 6-8 градусов, по области — плюс 4-9 градусов тепла», — говорится в сообщении.

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