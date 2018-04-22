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Москва приходит в себя после сильнейшего урагана
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Москва приходит в себя после сильнейшего урагана 

Авторадио 34 минуты назад
Городские службы сегодня продолжат работа по ликвидации последствий урагана в Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Накануне центральные районы страны оказались во власти бури. Шквалистый ветер срывал крыши домов, валил деревья и рекламные щиты. Размер ущерба только предстоит определить. В столице из-за непогоды погибла 12-летняя девочка, на нее упал мусорный контейнер. Еще одной жертвой стихии стал мужчина в подмосковных Мытищах. Его придавило строительным вагончиком. Сейчас в столичных больницах остаются 14 пострадавших, среди них 3-месячный ребёнок. Как ожидается, скоро он будет выписан. Следственные комитеты Москвы и Подмосковья проводят проверку по факту гибели людей в результате непогоды. Ураган нарушил работу столичных аэропортов. В них задержали десятки рейсов. Шесть самолетов, которые направлялись в Москву, были вынуждены приземлиться в других городах. Временные трудности испытали и пассажиры Московского центрального кольца. Ветер повредил навес на одной из станций. Поезда проезжали ее без остановок. Более двух тысяч человек в 60 населенных пунктах Подмосковья остались без света. В МЧС предупредили, что плохие погодные условия в столице сохранятся еще сутки. Ожидаются снег с дождем и резкое похолодание.
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