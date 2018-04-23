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Весеннее тепло вернется в столичный регион
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Весеннее тепло вернется в столичный регион 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
23 апреля погода начнет улучшаться. Будет солнечно, к вечеру воздух прогреется до +8 градусов.
Ясную погоду в регион принес антициклон. Уже завтра благодаря нему в регионе станет теплее до +13 градусов. Дальше температура вернется в климатическую норму и даже может перегнать ее. В середине недели может пройти дождь, однако к выходным обещают до +20 градусов тепла и безоблачное небо.
В течение дня ситуация будет определяться
юго-восточным
крылом скандинавского антициклона, это значит, что нас ждет солнечная сухая погода. Ветер северный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха к середине дня в Москве повысится до +7–9, а по области от +6 до +11 градусов тепла, что немного ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Ранее пользователи социальных сетей делились на своих страницах кадрами апрельского снега в московском регионе.
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