Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» в Москве перекроют на день

В районе стадиона «ВЭБ Арена» в столице будет перекрыто транспортное движение в воскресенье, 22 апреля. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что причиной ограничение движения станет проведение футбольного матча ЦСКА — «Краснодар».

Так, перекрытия транспортного движения будут действовать с 14:30 до 19:30. Ограничения затронут участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также на участке улицы 3-я Песчаная — от улицы Куусинена до улицы 2-я Песчаная.