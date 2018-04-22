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Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» в Москве перекроют на день
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Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» в Москве перекроют на день 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В районе стадиона «ВЭБ Арена» в столице будет перекрыто транспортное движение в воскресенье, 22 апреля. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного комплекса Москвы.
Уточняется, что причиной ограничение движения станет проведение футбольного матча ЦСКА — «Краснодар».
Так, перекрытия транспортного движения будут действовать с 14:30 до 19:30. Ограничения затронут участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также на участке улицы 3-я Песчаная — от улицы Куусинена до улицы 2-я Песчаная.
Министерство культуры Московской области совместно с компанией «РЖД Тур» организовали необычное путешествие в Коломну. В увлекательное путешествие на ретропоезде отправились взрослые и дети с ограниченными физическими возможностями.
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