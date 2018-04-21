Жертвой урагана в Москве стала маленькая девочка

Жертвой непогоды в столице стала маленькая девочка. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в соцсети.

«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», — написал он.

Кроме того, по информации СМИ, в граничащем с Москвой Мытищинском районе погиб мужчина, его придавило опрокинутым ветром строительным вагончиком.

Ранее сообщалось, что после 16 часов погода в Москве резко ухудшилась — местами прошли ливни с порывистом ветром, небо сотрясали раскаты грома. Поваленные непогодой деревья повредили десятки машин. На проспекте Вернадского ветер сорвал часть крыши с жилого дома. Также из-за падения кровли на проезжую часть было перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца.

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